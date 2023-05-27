Джерело: Politico

Як повідомив речник Джонсона, цього тижня політики зустрілись цього тижня за вечерею та обговорили, зокрема, ситуацію в Україні і “життєво важливу перемогу України”.

Джонсон здійснив турне Сполученими Штатами, щоб спробувати залучити підтримку України серед вищих республіканців після повномасштабного вторгнення Росії.

Проукраїнські аналітичні центри цього тижня прийняли колишнього британського лідера на приватний обід у Техасі, де він сказав зібранню політиків , донорів і керівників промисловості, що Америка має продовжувати курс на підтримку країни.

The New York Times першим повідомив , що Трамп, який зіткнувся з перевіркою щодо того, чи підтримує він Росію, чи Україну в конфлікті, і пообіцяв вирішити війну за 24 години, планував прийняти Джонсона на вечерю.

Раніше цього місяця Трамп сказав CNN: “Я хочу, щоб усі припинили помирати. Вони помирають. Росіяни і українці. Я хочу, щоб вони перестали помирати”.

Зустріч відбулася 25 травня, і речник Джонсона повідомив, що серед іншого були переговори щодо України.

У Трампа та Джонсона були складні стосунки, коли обидва обіймали посади. Колишній президент США раніше називав Джонсона “другом” і одного разу назвав його “Британським Трампом”, але останніми роками вони політично розійшлися.

Минулого місяця Трамп сказав GB News , що, на його думку, уряд Джонсона зробив “крайній лівий” нахил, критикуючи його підтримку вітрових електростанцій та іншої екологічної політики.