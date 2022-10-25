Протягом 24 жовтня стало відомо, що в Бахмуті Донецької області російські військові вбили семеро мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Водночас правоохоронці виявили тіла 3 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Дробишевому та 1 у Ставках. Також ще 3 людини отримали вчора поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1095 людей загинули та 2468 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.