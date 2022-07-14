Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема двоє загинули у Часовому Яру та один у Миколаївці. Водночас ще 5 людей отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабної агресії РФ у Донецькій області щонайменше 609 людей загинули та 1 565 отримали поранення: “За кожен злочин буде кара!”, — написав голова ОВА.

Також Кириленко заявив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.