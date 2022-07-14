Про це він повідомив у Telegram.
Зокрема двоє загинули у Часовому Яру та один у Миколаївці. Водночас ще 5 людей отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабної агресії РФ у Донецькій області щонайменше 609 людей загинули та 1 565 отримали поранення: “За кожен злочин буде кара!”, — написав голова ОВА.
Також Кириленко заявив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль не готовий оголосити повну чи часткову мобілізацію у РФ, а тому наказав керівникам російських регіонів, аби вони почали формувати добровольчі батальйони для участі у повномасштабній війні проти України.
- Станом на початок 141-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ЗСУ відбили штурмові дії окупантів у напрямку н.п. Курульки, Кодеми та Вершини. Також окупанти ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, а при штурмі н. п. Кам’янка російські армійці досягли часткового успіху.