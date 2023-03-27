На Донецькому напрямку напередодні вранці російські військові завдали ракетного удару по Авдіївці, внаслідок чого пошкоджень зазнали будівлі готелю та суду.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді — без жертв. На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади: Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Також Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 3 та пошкоджено 6 будинків у Званівці, ще 4 будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Як повідомив очільник Донецької ОДА, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.