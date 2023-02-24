За добу російські армійці обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних жителів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Красногорівка, Святогірськ, селища міського типу Велика Новосілка, Керамік, Північне, Ямпіль, села Архангельське, Времівка, Диліївка, Іванівське, Карлівка, Плещіївка.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, підприємство, будинок культури, господарчі споруди.

З “Ураганів” російські армійці завдали ударів по Карлівці, з авіації та “Градів” – по Авдіївці, поранили цивільного мешканця. Окрім цього, ракету російські війська спрямували по Святогірську, поцілили у підприємство. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів є загиблі й поранені в Іванівському та Ямполі, а також поранені у Диліївці, Сіверську та Бахмуті.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 384 особи, ще 3 085 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.