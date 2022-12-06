Окупований Донецьк опинився під обстрілом. Попередньо загинули шість людей, серед яких є так звані "депутатка ДНР" та "суддя".

Про це повідомили “Новини Донбасу“.

Вдень під обстрілом опинився Ворошиловський район Донецька. Над містом підіймалися клуби диму та сталася пожежа. Станом на день, попередньо, повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Так звана “окупаційна адміністрація” звітувала про влучення снарядів у будівлю бізнес-центру “Центавр плаза”, район стадіону “Донбас Арена” та Критого ринку. Сталися займання автівок та торговельних павільйонів у районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.

Також повідомлялося про обстріл Київського району міста та про приліт у Палац спорту “Дружба”.

Пізніше видання додало, що прильоти сталися у районі Південного автовокзалу, торгового центру “Золоте кільце”, у будівлю на проспекті Дзержинського та на вулиці Федора Зайцева. Під обстріл потрапила вулиця Артема в районі ЦУМу, де загинули люди у будівлі Донецького молодіжного центру.

Окупанти повідомляли про пошкодження установи на вулиці Челюскінців та школу на проспекті Дзержинського. Ще йшлося про будівлю “міграційної служби ДНР” на вулиці Федора Зайцева.

Прокремлівське “РИА Новости” заявило, що загинула так звана “депутатка народної ради ДНР” Марія Пирогова. Її тіло упізнали родичі. Пособниця перебувала в момент обстрілу у районі Центрального універмагу. За даними так званого “мера” міста при угрупуванні “ДНР” Олексія Кулемзіна, у будівлі Донецького молодіжного центру загинули двоє людей.

У Ворошилівському районі загинув чоловік близько 43 років та жінка 1993 року народження. Також поранено жінку 1972 р.н. та чоловіка 1975 р.н. Інформація продовжує надходити стосовно потерпілих. Всього так звана “ДНР” заявляла про шістьох загиблих у Донецьку, зокрема щодо “судді”.