За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники завдавали вогневих ударів по містах Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, Торецьк, селах Карлівка, Іванівське, Сєверне, Шевченко та Максимільянівка.

Окупанти атакували мирне населення авіацією, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією й танками.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 22 цивільних об‘єкти – 11 житлових будинків, школу, медичний заклад, адмінбудівлю, товарно-молочну ферму, трансформатори, господарчі споруди. Два авіаудари російські війська завдали по селу Іванівське, є травмовані. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури та 5 приватних будинків.

Крім того, зафіксовано п’ять ракетних ударів по Бахмуту. Ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок, поранено цивільних мешканців. Також внаслідок артилерійських обстрілів є травмовані серед цивільного населення у Торецьку та Максимільянівці.

Натомість вдалося евакуювати ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 000 осіб, серед них 4805 – діти, 1932 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 237 осіб, ще 2 691 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.