Донька зірки "Форсаж" Пола Вокера Мідоу вийшла заміж за актора Луї Торнтон-Аллана. До вівтаря дівчину вів близький друг і колега її батька - Він Дізель.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Про заручини з актором Луї Торнтоном-Алланом дочка покійного Пола Волкера – модель Мідоу Волкер розповіла на початку серпня. Однак про весілля стало відомо лише 22 жовтня.

“Ми одружені”, – написала вона.

В інтерв’ю для журналу Vogue Мідоу повідомила, що весілля відбулось на початку жовтня в Домініканській Республіці в колі друзів та сім’ї.

“Пандемія вплинула на наші плани. Сім’я Луї не змогла бути присутньою. Багато близьких друзів, яких ми вважаємо родиною, також не змогли приїхати через обмеження на поїздки “, – розповіла Мідоу.

До вівтаря наречену вів близький друг і колега покійного Пола Вокера – Він Дізель.

Весільну сукню для Мідоу пошив її близький друг Метью Вільямс спільно з брендом Givenchy.

“Я хотіла чогось позачасового, шикарного та елегантного. Метью поєднав чіткий і сучасний стиль. Зробив сукню по справжньому ідеальною”,- поділилась модель.

Обручка нареченої також було виготовлено на замовлення ще одним другом в спільно з брендом Eclat Jewels. А святковий образ дівчини доповнювали прикраси Tiffany & Co.

Після церемонії була вечеря при свічках, а потім розрізання торта та пляжна вечірка.

“Ми всі були босоніж, танцювали в піску. На завершення ночі був чудовий показ феєрверків, і ми запалили ліхтарі на мальовничому нічному небі”, – сказала вона.