Американська бізнесвумен та зірка реаліті Кортні Кардаш’ян заручилася з музикантом Тревісом Баркером.

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Баркер освідчився Кардаш’ян на березі моря серед троянд та свічок. Заручини відбулися у Монтесіто на території готелю Rosewood Miramar Beach.

У своєму Instagram Кортні опублікувала серію чутливих фото, однак не уточнила, що це було освідчення.

“Назавжди”, – лаконічно підписала світлини Кардаш’ян, позначивши свого нареченого.

Донька Тревіса Баркера привітала його та Кортні із заручинами. Вона опублікувала романтичне фото, на якому музикант цілує свою обраницю. На безіменному пальці Кардаш’ян носить каблучку з розкішним діамантом овальної форми.

Сестри нареченої Кім Кардаш’ян та Кендалл Дженнер у своїх Stories також привітали пару із заручинами.

Для Кортні Кардашян цей шлюб стане першим офіційним. Зірка проживала у цивільному шлюбі з 2006 по 2015 рік зі Скоттом Дісіком, від якого виховує трьох дітей: синів Мейсона і Рейна і доньку Пенелопу.

Тревіс Баркер був одружений двічі. У другому шлюбі в нього народилися син Лендон та донька Алабама.