Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав у Facebook.
“Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня. П’ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. “Відосики”, оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде”, – написав Головань.
Допит, за словами адвоката, відбудеться 1 липня.
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Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит у якості підозрюваного п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.