П’ятий президент України, народний депутат від “Європейської солідарності” Петро Порошенко не прийде на допит до Державного бюро розслідувань 30 червня.

Про це адвокат Порошенка Ігор Головань написав у Facebook.

“Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня. П’ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. “Відосики”, оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде”, – написав Головань.

Допит, за словами адвоката, відбудеться 1 липня.