Twitter блокує дописи про російську агресію для іноземних користувачів, вони відображаються лише в Україні.

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Українські користувачі Twitter помітили, що їхні акаунти не відображаються за кордоном.







Дописи у Twitter, які поширюють інформацію про російську агресію, не висвітлюються для іноземців // 8 фото

Під забороною акаунти не лише звичайних користувачів, а й осіб з великою аудиторією.

Український волонтер з ніком “Бімстер” написав про своє розслідування.



Дописи у Twitter, які поширюють інформацію про російську агресію, не висвітлюються для іноземців // 8 фото

Він виявив, що дописи не висвітлюються, якщо профіль налаштований англійською.

“Для більшості акаунтів світу ви будете невидимкою”.

Отже, українські користувачі, які намагались розповісти світу про підрив Каховської ГЕС, були заблоковані для іноземців.

Свої обурення висловили Херсонський художній музей та Довженко-Центр.



Дописи у Twitter, які поширюють інформацію про російську агресію, не висвітлюються для іноземців // 8 фото

Користувачі також пишуть: “Ганьба @elonmusk”. У Twitter поки не прокоментували ситуацію.