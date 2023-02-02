Дощ зі снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 2 лютого

За даними синоптиків у четвер, 2 лютого, у більшості регіонів опади у вигляді дощу зі снігом. Місцями пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем. У південних областях без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на півдні – від +2 до +7 градусів.

В Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина, температура вдень -1…-6 градусів.

У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-10 м/с. Вдень у столиці +1…+3 градуси.