Дощ зі снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 2 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем. У південних областях без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на півдні – від +2 до +7 градусів.
В Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина, температура вдень -1…-6 градусів.
У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-10 м/с. Вдень у столиці +1…+3 градуси.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.