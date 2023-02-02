російсько-українська війна
08:25 У багатоповерхівку Краматорська росіяни влучили ракетою «Іскандер-К»
08:14 Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії
07:38 2 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 Дощ зі снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 2 лютого
00:34 Виробництво автомобілів в Росії обвалилося до мінімуму з часів Брежнєва

01 лютого

23:00 Акторка Еванна Лінч, відома роллю Луни Лавгуд, була у стосунках із колегою по фільму «Гаррі Поттер» 9 років
22:29 Створення «танкової коаліції» є пріоритетним завданням для України – Шмигаль
22:01 ДМС України відмовила білоруському добровольцю та його дружині в отриманні документів
21:22 «Комсомольський піар ДБР» – Романюк про оприлюднення «списку бажань» голови податкової служби Києва
21:18 Україна й Австрія уклали меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування енергетичного партнерства – Міненергетики
21:02 Велика Британія поки виключає можливість передачі Україні британських винищувачів – The Guardian
20:39 Британський рок-музикант Оззі Осборн оголосив про завершення своєї кар’єри через проблеми зі здоров’ям
20:27 СБУ затримала співробітника «Укроборонпрому», який працював агентом воєнної розвідки Росії
20:01 На Луганщині росіяни змушують батьків віддавати дітей віком від 6 років до «козацько-кадетського корпусу» – Генштаб
19:23 Вчені планують воскресити птаха, який вимер у 17 столітті
19:13 Президентка Грузії вважає, що Росія має припинити окупацію частини її держави — Bloomberg
Допомагають перемагати
19:06 Подружжя Порошенків передало артилеристам ще один танковий тягач Oshkosh
18:56 У США звинуватили Росію через недотримання ключового договору стосовно ядерної зброї
18:47 Туреччина позитивно ставиться до заявки Фінляндії на вступ до НАТО, але не підтримує Швецію – Ердоган
18:33 Росатом майже вдвічі знижує заробітну плату колаборантам на ЗАЕС
Партнерський матеріал
18:25 Як купувати одяг, не переплачуючи: гайд по онлайн-магазинах Туреччини
18:09 СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала киян під виглядом добробатів
17:36 Відбулася презентація книги колишнього політв‘язня Кремля Геннадія Афанасьєва «Піднятися після падіння»
17:26 У Бахмуті залишається близько 200 дітей, евакуація триває – Нацполіція

Дощ зі снігом та пориви вітру: прогноз погоди на 2 лютого

За даними синоптиків у четвер, 2 лютого, у більшості регіонів опади у вигляді дощу зі снігом. Місцями пориви вітру до 20 м/с.

Четвер, 2 лютого 2023, 07:17
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних областях помірний мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг, вдень з дощем. У південних областях без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на півдні – від +2 до +7 градусів.

В Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина, температура вдень -1…-6 градусів.

У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-10 м/с. Вдень у столиці +1…+3 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, 2 лютого, дощ, опади, погода в Україні, погода, прогноз погоди, сніг, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook