Дощі, грози, шквали вітру: прогноз погоди на 27 травня

За даними синоптиків у суботу, 27 травня, у більшій частині України очікуються дощі, грози та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень майже по всій території України – окрім більшості західних регіонів – помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали до 15-20 м/с.

Вітер північних напрямків 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +21 до +26 градусів. Трохи прохолодніше на заході – +17…+22. У Карпатах – від +10 до +15 градусів.

У Києві вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 5-10 м/с, однак під час грози вітер буде поривчастим. Вдень у столиці від +23 до +25 градусів.