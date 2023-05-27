російсько-українська війна
07:29 27 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:11 Дощі, грози, шквали вітру: прогноз погоди на 27 травня
00:59 У ВМС ввели на службу бронекатер «Буча». На церемонії передачі був Залужний
00:19 Порошенко закликав НАТО запросити Україну до Альянсу: «Не даєте заходити — двері не відкриті»

26 травня

23:40 Окупанти на Запоріжжі заявили, що Україна нібито «готує провокацію на ЗАЕС»
23:26 Чоловік з Нідерландів став на ноги завдяки імпланту в мозку після 12 років паралічу
22:22 У Канаді розслідують можливі порушення конфіденційності з боку розробника ChatGPT
21:34 НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена Василя Хмельницького щодо ділянки «Новопечерської школи»
21:22 У Маріуполі пролунав вибух: у міськраді говорять про влучання в районі «Азовсталі»
20:52 Голова чеського Генштабу закликав бути готовими й до «поганого сценарію» українського контрнаступу
20:22 Путін особисто запропонував відновити авіасполучення з Грузією — росЗМІ
19:44 Лікарка з США отримала догану, розповівши ЗМІ, що зробила аборт 10-річній дівчинці
19:01 У родичів заступника голови СБУ виявили паспорти РФ: реакція спецслужби
18:28 Російських підлітків навчатимуть стріляти та керувати БпЛА у літніх «патріотичних таборах»
18:05 Папа Римський назвав повернення окупованих Росією територій Україні «політичною проблемою»
17:20 Спецпосланець Китаю просуває план миру, який допоможе РФ зберегти контроль над ТОТ — WSJ
17:01 Світовий банк надасть «Укрзалізниці» грант у розмірі 25 млн доларів
16:40 П’ятьох військових РФ, які розстріляли цивільні автомобілі у Гостомелі, судитимуть
16:22 У МЗС України закликали Мозамбік долучитися до реалізації «Формули миру» Зеленського
16:01 На сході Японії стався потужний землетрус
15:41 Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду щодо Карабаху наступного тижня – Reuters
15:24 Швеція розгляне можливість навчання українських пілотів на винищувачах Gripen, якщо буде запит від України – CNN
14:41 Колаборанта з «Харківського МВС РФ», який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська, засудили до 12 років за ґратами
14:32 У Міноборони випробували український всюдихід «Богун» (відео)
14:06 У Середземному морі росіяни утримують один носій крилатих ракет «Калібр» – ВМС ЗСУ
13:42 Нічна атака РФ не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж – «Укренерго»
Партнерський матеріал
13:21 Що таке ендометріоз: симптоми, наслідки та методи лікування?
12:38 Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн
12:30 У Повітряних силах пояснили, чому сьогодні не вдалось збити всі російські ракети та БПЛА

Дощі, грози, шквали вітру: прогноз погоди на 27 травня

За даними синоптиків у суботу, 27 травня, у більшій частині України очікуються дощі, грози та шквали.

Субота, 27 травня 2023, 07:11
Підтримати

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень майже по всій території України – окрім більшості західних регіонів – помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали до 15-20 м/с.

Вітер північних напрямків 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +21 до +26 градусів. Трохи прохолодніше на заході – +17…+22. У Карпатах – від +10 до +15 градусів.

У Києві вдень короткочасні дощі з грозою. Вітер північний 5-10 м/с, однак під час грози вітер буде поривчастим. Вдень у столиці від +23 до +25 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 27 травня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр, шквал

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook