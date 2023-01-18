Дощі, мокрий сніг, пориви вітру: прогноз погоди на 18 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході та у північно-східних регіонах дощі, На Закарпатті та у Карпатах – значні дощі, у горах з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.
У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.
Вдень у більшості областей від +7 до +12 градусів, на півдні Одещини та в Криму +13…+18 у східних областях вдень +2…+7 градусів.
У Києві сьогодні без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +8…+10 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.