Дощі, мокрий сніг, пориви вітру: прогноз погоди на 18 січня

За даними синоптиків у середу, 18 січня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. По всій території країни пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході та у північно-східних регіонах дощі, На Закарпатті та у Карпатах – значні дощі, у горах з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей від +7 до +12 градусів, на півдні Одещини та в Криму +13…+18 у східних областях вдень +2…+7 градусів.

У Києві сьогодні без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +8…+10 градусів.