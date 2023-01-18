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17 січня

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Дощі, мокрий сніг, пориви вітру: прогноз погоди на 18 січня

За даними синоптиків у середу, 18 січня, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. По всій території країни пориви вітру.

Середа, 18 січня 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході та у північно-східних регіонах дощі, На Закарпатті та у Карпатах – значні дощі, у горах з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

У східних областях вночі місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей від +7 до +12 градусів, на півдні Одещини та в Криму +13…+18 у східних областях вдень +2…+7 градусів.

У Києві сьогодні без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці +8…+10 градусів.

  • 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

    Фото: facebook.com/UkrHMC/

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