російсько-українська війна
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20 квітня

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Дощі та до +19 градусів: прогноз погоди на 21 квітня

За даними синоптиків у п'ятницю, 21 квітня, в Україні знову очікуються дощі.

П’ятниця, 21 квітня 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у південних, центральних та східних областях – помірні дощі. На південному сході місцями з грозами. На решті території місцями невеликий дощ.

Вітер, північний, північно-східний 7-12 м/с.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, на Закарпатті – до +19. Найпрохолодніше на високогір’ї Карпат – +4…+9 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря у столиці від +12 до +14 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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