Дощі та до +19 градусів: прогноз погоди на 21 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у південних, центральних та східних областях – помірні дощі. На південному сході місцями з грозами. На решті території місцями невеликий дощ.
Вітер, північний, північно-східний 7-12 м/с.
Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, на Закарпатті – до +19. Найпрохолодніше на високогір’ї Карпат – +4…+9 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря у столиці від +12 до +14 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.