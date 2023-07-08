Дощі та до +34 градусів: прогноз погоди на 8 липня

За даними синоптиків у суботу, 8 липня, в більшості областей дощитиме. Повітря прогріється до +34 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні у більшості українських областей короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північний 7-12 м/с, на півдні, сході та у центрі пориви і шквали 15-20 м/с.

Оминуть опади захід та Житомирську область. Тут мінлива хмарність, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря на Житомирщині та заході від +18 до +23 градусів. У центральних регіонах до +27 градусів, у південно-східних – +29…+34 градуси. У решті областей +20…+25 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 7-12 м/с. Вдень у столиці +23…+25 градусів.