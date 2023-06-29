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Вище за норму: в Укргодрометцентрі розповіли про погодні умови у липні

За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.

Четвер, 29 червня 2023, 11:45
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Джерело: Укргідрометцентр

У липні 2023 року середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься від +20 до +25 градусів, у Карпатах – +16…+18, що на 1-2 градуси вище за норму.

Щодо опадів, то у липні місячна кількість опадів очікується на рівні 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині місцями 101-170 мм, що у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.

Зазначається, що загалом середня місячна температура повітря у липні складає +19…+24.8 градуса, в Карпатах від +13 до +18 градусів.

Абсолютний мінімум температури становить +1…+9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму місцями +10…+12, а на високогір’ї Карпат до -1 градуса

Абсолютний максимум – +34…+39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями +40…+41 градус, в Карпатах та горах Криму +26…+33° градуси.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни – 37-75 мм (у південно-східних областях та в Криму місцями 23-36 мм).

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