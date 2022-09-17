Дощі та грози накриють майже всю Україну: прогноз погоди на 17 вересня

За прогнозами синоптиків у суботу, 17 вересня, майже вся Україна опиниться у полоні дощів та грози. Омине негода лише три регіони.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході дощі з грозами пройдуть майже у всіх областях. Винятком стануть лише Львівщина, Волинь та Рівненщина: тут без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17. Трохи тепліше на Закарпатті – +16…+18.

У центральних областях всюди дощі з грозами. Повітря вдень прогріється до +16…+20 градусів, а на Дніпропетровщині – +22…+24.

На півночі сьогодні теж очікуються грози й дощі. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 градусів.

Грози та дощі накриють і східні області України. Повітря вдень прогріється від +20 до +24 градусів.

На півдні сьогодні також дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, а в Криму до +28.

У Києві сьогодні дощитиме, очікуються грози. Вдень температура повітря становитиме не вище +18 градусів.