Дощі та грози накриють майже всю Україну: прогноз погоди на 17 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході дощі з грозами пройдуть майже у всіх областях. Винятком стануть лише Львівщина, Волинь та Рівненщина: тут без опадів. Температура повітря коливатиметься від +13 до +17. Трохи тепліше на Закарпатті – +16…+18.
У центральних областях всюди дощі з грозами. Повітря вдень прогріється до +16…+20 градусів, а на Дніпропетровщині – +22…+24.
На півночі сьогодні теж очікуються грози й дощі. Температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 градусів.
Грози та дощі накриють і східні області України. Повітря вдень прогріється від +20 до +24 градусів.
На півдні сьогодні також дощі з грозами. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, а в Криму до +28.
У Києві сьогодні дощитиме, очікуються грози. Вдень температура повітря становитиме не вище +18 градусів.