російсько-українська війна
07:17 Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 квітня

04 квітня

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Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 квітня

За даними синоптиків у середу, 5 квітня, у більшості областей очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Середа, 5 квітня 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні на заході, а також Вінниччині та Житомирщині – мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. У більшості інших областей – дощі. Без істотних опадів лише на північному сході.

Вітер північний, північно-східний 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на заході, а також у Вінницькій та Житомирській областях від 0 до +5 градусів, на Закарпатті – до +9. У Карпатах вдень від 0 до -5 градусів.

В інших областях температура повітря буде трохи вищою. Зокрема на Київщині, Черкащині, Одещині – від +7 до +12 градусів, на півдні – до +10. У решті областей – +13…+18 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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