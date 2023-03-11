Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 11 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у всіх регіонах України йтимуть дощі. У Карпатах – з мокрим снігом.
Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с. Вдень у більшості областей – окрім Київської, Житомирської, Чернігівської та Вінницької – пориви вітру до 15-20 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів. Найтепліше буде на півдні Одещини та у Криму – до +17 градусів.
У Києві сьогодні вдень дощитиме. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря у столиці становитиме близько +10 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.