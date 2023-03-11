російсько-українська війна
07:40 11 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 11 березня
01:00 120 тисяч гривень передала школярка з Умані на позашляховик для бійців Держприкордонслужби
00:26 Слідчі ДБР не розслідують жодної справи проти ексголови СБУ Баканова

10 березня

22:59 У Херсоні активістці зателефонували з СБУ після зустрічі з Порошенком
22:08 Банк Кремнієвої долини став найбільшим банкрутом у США. Стартапи почали забирати депозити
21:35 Netflix покаже український фільм «Борщ. Секретний інгредієнт» – Клопотенко
21:05 ВАКС продовжить розгляд зміни запобіжного заходу ексголові «Нафтогазу» Коболєву 13 березня
20:44 Петиція про обов‘язкове статеве виховання у школах зібрала необхідну кількість підписів: її розгляне президент
20:21 Норвегія та США передадуть Україні ще дві системи ППО NASAMS
19:45 Попри санкції, Китай постачав Росії деталі для вертольотів – CNN
18:05 Велика Британія та Франція спільно тренуватимуть українських морпіхів
16:59 В Україні заочно судитимуть експрезидента Януковича та його охоронця за підбурювання до дезертирства
16:41 У Бельгії заборонили використовувати TikTok на робочих телефонах держслужбовців
16:10 Кабмін ухвалив рішення про невідкладне будівництво фортифікаційних споруд в окремих областях України
15:20 В Одеській області відновили електропостачання для всіх жителів регіону – ДТЕК
15:04 СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих українських воїнів
14:40 США запровадили санкції проти китайських компаній, котрі постачали Ірану деталі для безпілотників
14:19 За добу росіяни втратили на Бахмутському напрямку понад 500 бійців вбитими та пораненими
14:02 На Миколаївщині правоохоронці затримали інформаторку, яка коригувала ракетні удари РФ
13:14 Санкцій, які можна запровадити проти Росії, залишилось небагато – Боррель
12:38 ДТЕК запускає Тилігульську вітроелектростанцію для підтримки енергобалансу України
12:30 Лідери Великої Британії та Франції зустрінуться у Парижі: на порядку денному – Україна
12:04 Центральна залізниця: у «Дії» українці обрали нову назву для Південно-Західної залізниці
11:46 У Харкові без електропостачання залишаються 470 тисяч споживачів – Синєгубов
11:12 Фінляндія виділить Україні додаткові 29 млн євро гуманітарної допомоги
11:08 NASA відстежує нещодавно відкритий астероїд, який має «невеликий шанс» зіштовхнутися з Землею у 2046 році
10:40 «Всі великі держави втягнуті в неї»: Папа Римський назвав російсько-українську війну «світовою»

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 11 березня

За даними синоптиків у суботу, 11 березня, по всій території України очікуються дощі. У більшості регіонів також пориви вітру до 20 м/с.

Субота, 11 березня 2023, 07:15
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у всіх регіонах України йтимуть дощі. У Карпатах – з мокрим снігом.

Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с. Вдень у більшості областей – окрім Київської, Житомирської, Чернігівської та Вінницької – пориви вітру до 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +8 до +13 градусів. Найтепліше буде на півдні Одещини та у Криму – до +17 градусів.

У Києві сьогодні вдень дощитиме. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря у столиці становитиме близько +10 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: дощ, 11 березня, дощ, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, пориви вітру, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook