У перший день нового 2021-го року в Україні очікуються дощі і мокрий сніг.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, 1 січня в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощі, на заході з мокрим снігом.

Температура в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень складе близько 1-6° тепла.

На решті території вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5-10°, в південній частині – до 9-12° тепла.

У Києві та Київській області також очікується дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура в столиці вдень складе 6-8° тепла.