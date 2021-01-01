Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Так, 1 січня в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощі, на заході з мокрим снігом.
Температура в західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень складе близько 1-6° тепла.
На решті території вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5-10°, в південній частині – до 9-12° тепла.
У Києві та Київській області також очікується дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура в столиці вдень складе 6-8° тепла.
- У Києві в середу, 30 грудня, було зафіксовано декілька нових температурних рекордів. Так, температура повітря в цей день піднялася до рекордної позначки за останні 140 років.