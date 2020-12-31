У Києві в середу, 30 грудня, було зафіксовано декілька нових температурних рекордів.

Про це поінформували у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Так, температура повітря в цей день піднялася до рекордної позначки за останні 140 років.

“30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня”, – зазначається в повідомленні.

Максимальна температура після полудня в Києві піднялася до +7,5°С (перевищивши попередній рекорд для цього дня, зафіксований у 1987 році, на 0,2°С).

Температура під ранок останнього дня року, 31 грудня, не опустилася нижче +7,6°С. Попереднє рекордне значення +3,2°С, зафіксоване в 1980 році, було перевищено на 4,4°С.

Ніч на 30 грудня в Києві також виявилася рекордно теплою: температура не опустилася нижче + 4,5°С. Попереднє рекордне значення +3,0°С, зафіксоване в 2003 році, було перевищено на 1,5°С.