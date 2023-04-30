Вчені давно знають, що щільна тканина грудей пов’язана з підвищеним ризиком раку грудей у ​​жінок. Однак результати нового дослідження свідчать що, хоча щільність грудей зменшується з віком, повільніша швидкість зменшення в одній молочній залозі часто є передвісником раку у цій молочній залозі.

Про це повідомляє The New York Times.

Вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі проаналізували зміни щільності грудей протягом 10 років у 10 000 жінок, у яких на момент початку дослідження не було раку. За цей час у 289 жінок був діагностований рак молочної залози. У дослідженні порівнювали зміни в тканинах грудей зі змінами у 658 подібних жінок, у яких не розвинувся рак грудей.

Щільність грудей була вищою з самого початку у жінок, у яких пізніше розвинувся рак молочної залози, і з часом щільність у всіх жінок зменшилася. Але коли щільність кожної грудей вимірювали окремо, вчені виявили значно повільніше зниження щільності молочної залози, у якїй розвинувся рак, порівняно з іншою молочною залозою тієї ж пацієнтки.

Шу Цзян, провідна авторка дослідження та ад’юнкт-професорка наук про громадське здоров’я Вашингтонського університету, сказала, що результати можуть стати індивідуальним та динамічним інструментом для оцінки ризику раку грудей у ​​жінки.

“Я сподіваюся, що вони зможуть якнайшвидше запровадити це в клінічне використання — це матиме величезне значення”, — сказала вона.

“Зараз усі дивляться на щільність лише в один момент часу”, — додала Цзян. Але жінки проходять мамографію через регулярні проміжки часу протягом усього життя, і кожного разу вимірюється щільність кожної з грудей.

“Тож ця інформація фактично вже є, але не використовується”, – сказала вона. Тепер ризик розвитку раку молочної залози у жінки може “оновлюватися кожного разу, коли вона отримує нову мамографію”.

Щільність грудей зараз є визнаним фактором ризику раку молочної залози, хоча й одним із багатьох. Щільна тканина також ускладнює виявлення пухлин під час сканування.

Десятки штатів почали вимагати від мамографічних центрів повідомляти жінок про щільну тканину молочних залоз. У березні Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувало лікарям повідомляти жінкам про щільність грудей.

Але це перше дослідження, яке вимірює зміни щільності з часом і повідомляє про зв’язок із раком грудей.

Хоча для підтвердження висновків потрібно буде провести більші дослідження, Карен Кнудсен, виконавча директорка Американського онкологічного товариства, назвала дані “захоплюючими”.

“Це перше дослідження, яке я бачила, яке розглядає зміну кожної з грудей у ​​часі, замість усереднення двох грудей, де ви можете пропустити ці зміни”, — сказала вона.

Попри те, що жінкам надається інформація про щільність грудей і ризики, пов’язані з нею, дослідження показує, що цю інформацію можна використовувати краще.

“Ми повинні знати, як слідкувати за жінками з щільними грудьми, а не просто попереджати їх”, — сказала Кнудсен.

Одним з наступних кроків може бути дослідження щільності грудей у ​​жінок, які приймають ліки для профілактики раку молочної залози, щоб побачити, чи щільність зменшується.

“Можуть бути розроблені різні рекомендації щодо стратифікації ризику, щоб контролювати тих, у кого зниження щільності тканин значно повільніше, порівняно з тими, у кого цього не відбувається”, — сказала Цзян.