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Dove, Nexxus та інші сухі шампуні відкликані через вміст хімічних речовин, що можуть викликати рак

Компанія Unilever оголосила про добровільне відкликання продукції серед споживачів окремих кодів серії аерозольних сухих шампунів Dove, Nexxus, Suave, TIGI і TRESemmé через потенційну присутність бензолу, хімічної речовини, яка може викликати онкологічні захворювання.

Середа, 26 жовтня 2022, 00:53
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Про це повідомила пресслужба Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Зазначені продукти виробили до жовтня 2021 року та розповсюдили в роздрібних магазинах по всій країні.

Серед них такі продукти, як Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist і Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

Бензол є канцерогеном для людини. Згідно з повідомленням про відкликання, вплив бензолу може відбуватися при вдиханні, перорально та через шкіру, що потенційно може призвести до виникнення онкологічних захворювань, зокрема й лейкемії.

Водночас вплив бензолу зустрічається досить часто у повсякденні. Люди в усьому світі щодня піддаються його впливу в приміщенні та на вулиці з різних джерел.

Згідно з незалежною оцінкою небезпеки для здоров’я, щоденний вплив бензолу у відкликаних продуктах не спричинить несприятливих наслідків для здоров’я. Проте Unilever США відкликає ці продукти через велику обережність. Компанія не отримувала жодних повідомлень про несприятливі події, пов’язані з цим відкликанням.

Споживачів закликали припинити використання аерозольних сухих шампунів і відвідати UnileverRecall.com, аби отримати інструкції щодо відшкодування за придатні продукти.

Минулого року Procter & Gamble (PG) відкликала понад 30 аерозольних спреїв для догляду за волоссям, повідомляє CNN, включаючи багато сухих шампунів і сухих кондиціонерів, попередивши, що продукти можуть містити бензол. Минулого року P&G також відкликала більше десятка аерозольних дезодорантів і спреїв під марками Old Spice і Secret, попередивши, що ці продукти також можуть містити бензол.

Тоді як косметична компанія L’Oréal разом із багатьма іншими сторонами подала до суду за твердження, що її хімічні засоби для випрямлення волосся підвищують ризик раку матки у жінок.

Теги: Dove, Nexxus, бензол, канцероген, небезпечні речовини, онкологічні захворювання, сухі шампуні

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