Відповідний пост можна прочитати в Instagram співака.

Уточнюється, що в даний момент актуальний пост написаний таким чином:

Зустрів президента України, президента Зеленського. Мені заборонили в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на півострові Крим. Я не знав про це, що українцям це не подобається Був радий зустрічі з президентом.

Раніше в тому самому посту було написано так:

Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі.

Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.

  • Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.
  • Співак виступив у новорічному шоу “Вечірній квартал”. Він став спеціальним гостем шоу.