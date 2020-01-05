Відповідний пост можна прочитати в Instagram співака.
Уточнюється, що в даний момент актуальний пост написаний таким чином:
“Зустрів президента України, президента Зеленського. Мені заборонили в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на півострові Крим. Я не знав про це, що українцям це не подобається… Був радий зустрічі з президентом.“
Раніше в тому самому посту було написано так:
“Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі.“
Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.
- Співак виступив у новорічному шоу “Вечірній квартал”. Він став спеціальним гостем шоу.