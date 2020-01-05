Шведський музикант Dr. Alban змінив свій пост про те, що Президент України Володимир Зеленський допоміг йому з в'їздом в Україну.

Відповідний пост можна прочитати в Instagram співака.

Уточнюється, що в даний момент актуальний пост написаний таким чином:

“Зустрів президента України, президента Зеленського. Мені заборонили в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на півострові Крим. Я не знав про це, що українцям це не подобається… Був радий зустрічі з президентом.“

Раніше в тому самому посту було написано так:

“Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі.“

Dr. Alban (справжнє ім’я Албан Узома Нвапа) – шведський музикант нігерійського походження, власник власної звукозаписної студії Dr. Records. Народився у 1957 році в Нігерії, але згодом переїхав до Швеції.