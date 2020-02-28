19 активістам, які брали участь в зіткненнях з поліцейськими в Жмеринській міській раді, повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області.

“19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків та до депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання – до семи років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Серед них лідери громадських об’єднань “Едельвейс” та “Національні дружини”.

“Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу — тримання під вартою”, — зазначили в главку.

Станом на вранці 28 лютого відомо, що 10 співробітників поліції звернулися за медичною допомогою після зіткнень. З них 4 госпіталізовані.