Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області.
“19 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків та до депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання – до семи років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання. Серед них лідери громадських об’єднань “Едельвейс” та “Національні дружини”.
“Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу — тримання під вартою”, — зазначили в главку.
Станом на вранці 28 лютого відомо, що 10 співробітників поліції звернулися за медичною допомогою після зіткнень. З них 4 госпіталізовані.
- 27 лютого в Жмеринці Вінницької області активісти “Національних дружин” намагалися проникнути на засідання міської ради та влаштували сутички з правоохоронцями. В результаті правоохоронці затримали 11 осіб. Під час зіткнень постраждали 8 поліцейських та 4 учасники заворушень.