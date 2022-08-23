Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро заявив про те, що якби Радянський союз не об’єднався з Федеративною Республікою Німеччина, то Друга б світова війна не розпочалась.

Відповідні дописи Пол Массаро опублікував у Twitter.

У своїх повідомленнях він розповів, що Росія досі вихваляється тим, що приєдналася до нацистської Німеччини та розпочала Другу світову війну як частину зрадницького пакту Молотова – Ріббентропа.

Окрім того, він наголосив, що ніколи не варто забувати, що Другу світову війну розпочала не лише Німеччина, але й СРСР.

“Друга світова війна закінчилася повною поразкою однієї з геноцидних тоталітарних держав, які її розпочали. Але інша живе й донині. Нерозкаяна і нереформована”, – зазначив Пол Массаро.

Також він додав, що думка про те, що Радянський союз “врятував” Європу від нацизму, надзвичайно безглузда. Адже Другої світової війни не було б, якби СРСР не об’єднався з нацистською Німеччиною.

Також серед своїх дописів Пол Массаро опублікував цитату 33-го президента США Гаррі Трумена: “Немає жодної різниці між тоталітарним російським урядом і урядом Гітлера та урядом Франко в Іспанії. Вони всі схожі. Вони є урядами поліцейських держав”. Варто зазначити, що саме при першій каденції Трумена США успішно закінчили Другу світову війну.

Пол Массаро зазначив, що СРСР і нацистська Німеччина були двома сторонами однієї тоталітарної медалі. Але тільки одна була “переможена і створена заново”.

Довідка. Пакт Молотова — Ріббентропа (Угода про ненапад між Німеччиною та СРСР) – розрахована на 10 років міждержавна угода від 23 серпня 1939 року, підписана у Москві міністром МЗС Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В’ячеславом Молотовим у присутності члена Політбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), члена Виконавчого комітету Комінтерну Йосипа Сталіна та посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга.

Пакт гарантував нейтралітет СРСР в конфлікті Третього Райху з Польщею та країнами Заходу. Як додаток до договору було підписано таємний протокол, що розділив радянські та німецькі “сфери впливу” в Північній та Східній Європі. Зазначені в цьому протоколі території надалі були швидко захоплені відповідно Третім Рейхом та Радянським Союзом.