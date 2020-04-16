На під’їзді до Києва через сильні пориви вітру сталася масштабна ДТП, є загиблі та травмовані.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

“Через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під’їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ДТП трапилася через недостатню видимість на дорозі в результаті пилу, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру.

“Попереджаємо про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях. Прохання до учасників дорожного руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі – зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю”, – додали у патрульній поліції.