Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Автобус перевозив 13 осіб у напрямку Києва, проте в Харківській області поруч із селом Литвинівка потрапив у ДТП. Травмувалися четверо осіб: водій, дві жінки віком 59 та 82 роки, а також 8-річна дівчинка. Їх стан лікарі оцінили як задовільний.

За версією поліції, водій не впорався з керуванням і в’їхав у кювет. Тепер йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.