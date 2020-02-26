Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував скасування написання постійних звітів від обласних державних адміністрацій для Кабміну, назвавши їх неефективними.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

В результаті проведеного аналізу виявилося, що на постійній основі в Кабмін відправляють більше 4 тисяч звітів від місцевих ОДА та КМДА.

“Всього їх виявилося 4185 звітів. Раз на місяць або на квартал тисячі держслужбовців по всій країні готують ці нескінченні документи”, – написав він.

Коли вдалося порахувати кількість отриманих звітів, у Дубілета розбиралися – хто цими звітами надалі користується і відкриває їх взагалі. Виявилося, що 70% цих звітів не потрібні.

Ще 10% були не потрібні офіційно. Дубілет пояснив, що їх раніше скасували, а регіонам про це не повідомили.

“Зараз разом з міністерствами та іншими органами влади скасовуємо всю цю безглузду роботу. Частину вже скасували, ще частину скасуємо протягом 2-3 тижнів максимум”, – заявив він.