Кабінет Міністрів презентував звіт про свою роботу в 2019 році в форматі рейтингу "Топ-100 досягнень".

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

У понеділок, 17 лютого, уряд Олексія Гончарука представив свій перший звіт про виконану роботу. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет запевняє, що при підготовці звіту уряд намагався розповідати тільки про конкретні кроки.

“Коли ми готували цей звіт, ми намагались не записувати у досягнення “ухвалення актів”, “проведення заходів” тощо. Лише те, що реально змінює стан речей в нашій країні. Власне, це продовження принципу “людиноцентричності”, який ми заклали у нашій Програмі діяльності Уряду”, — пояснив Міністр.

Так на сайті Кабінету Міністрів був створений спеціальний розділ зі звітом, розбитий на безліч підпунктів, пов’язаних з конкретними міністерствами. Ознайомитися з повним переліком представлених досягнень можна на сайті Кабінету міністрів. Ось деякі з них:

Крім цього, до Верховної Ради було подано детальний звіт на 309 сторінок. Ознайомитися з ним можна на сайті парламенту (частина 1, частина 2).