Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Мандрівників на велосипедах зафіксувала сигналізація, встановлена на кордоні. Шукати порушників вирушив наряд прикордонників.
На місці вони з’ясували, що 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини прямували до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.
Їхати з Польщі в Україну навпростець, за словами прикордонників, чоловіки вирішили, адже думали, що наша країна входить до ЄС, і, відповідно, перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
З усім тим незнання не врятувало мандрівників від відповідальности.
“Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України”, — зазначили в ДПСУ.
- Раніше на кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних цигарок.