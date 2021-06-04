Двоє мандрівників з Німеччини законно перетнули польсько-український кордон, бо не знали, що виїхали за межі Європейського Союзу.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Мандрівників на велосипедах зафіксувала сигналізація, встановлена на кордоні. Шукати порушників вирушив наряд прикордонників.

На місці вони з’ясували, що 21-річний та 36-річний громадяни Німеччини прямували до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.

Їхати з Польщі в Україну навпростець, за словами прикордонників, чоловіки вирішили, адже думали, що наша країна входить до ЄС, і, відповідно, перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

З усім тим незнання не врятувало мандрівників від відповідальности.

“Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України”, — зазначили в ДПСУ.