Про це повідомляє TUT.by.

Казаченок не дипломат, він начальник історико-архівного відділення МЗС.

За його словами, таким чином він хоче висловити свою принципову позицію. Він підкреслив, що йому ніхто не платив, не погрожував, не примушував до протесту.

“Страшний сон, від якого хочеться прокинутися. Біля стели Мінськ – місто-герой і музею Великої Вітчизняної війни свої братки-білоруси правоохоронці і законності варварськи б’ють і розстрілюють людей, а в катівнях на вулиці, що носить ім’я фронтовика, який віддав життя за нашу свободу і краще майбутнє, Героя Радянського Союзу Бориса Окрестина, катують і мордують. і це не гестапо і СД часів війни, які не поліцаї. Я – дорослий здоровий мужик ридав вечорами від розповідей пережили катування людей, – сказав він.

Казаченок звернувся до силовиків і закликав їх не бити лежачих, безпорадних, дітей, жінок і людей похилого віку, пам’ятати про честь і совість.

Також він звернувся до Олександра Лукашенка.

“Ну чому не тримайте своє слово і не йдіть з портфелем під пахвою? Давно і безнадійно відірвалися від народу”.

Повідомляється, що перед пікетом В’ячеслава Казаченко глава МЗС Володимир Макей зібрав усіх співробітників відомства на бесіду. Він нагадав, що співробітники МЗС давали присягу державі і додав, що якщо хтось не згоден з політикою держави, він повинен написати заяву.