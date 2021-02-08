Кіберполіція викрила злочинну групу колекторів у шантажі та створенні порнографічного контенту із зображенням клієнтів-боржників.

Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції.

За версією слідства, підозрювані створили дві компанії, що надавали кредити, зі штатом понад 30 осіб. Серед працівників були й колектори, що займалися шантажем клієнтів-боржників.

Колектори не обмежувалися тільки погрозами фізичною розправою. Крім цього вони виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів, а потім погрожували розповсюдити ці матеріали. Загалом, за підрахунками поліції, колектори здійснили понад 360 тисяч погроз громадянам.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків в офісах компаній та квартирах та автомобілях фігурантів на Київщині, Харківщині, Вінниччині, Сумщині та в Києві. Вилучено гаджети, техніку та “чорнові” записи.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Про затримання фігурантів справи поліція не інформує.