Нові дані показують, що люди привели до занепаду або знищили приблизно дві третини початкового покриву тропічних лісів у світі. Це викликає тривогу з приводу того, що ключовий природний буфер, що захищає від змін клімату, швидко зникає.

Про це йдеться у звіті некомерційної організації Rainforest Foundation Norway, повідомляє Reuters.

Втрата лісів також є основною причиною викидів, що викликають потепління клімату, оскільки густа тропічна лісова рослинність – найбільший живий резервуар вуглецю.

Згідно з аналізом НКО, вирубка лісу і переорієнтування земель – в основному для сільського господарства – знищили 34% первинних вікових тропічних лісів у світі і призвели до занепаду ще 30%. Це зробило їх більш уразливими для пожеж і руйнувань.

Більша частина руйнувань з 2002 року припала на район південноамериканської річки Амазонки. Друге місце за площею знищення тропічних лісів посідають острови Південно-Східної Азії, які в основному належать Індонезії. Третє місце – Центральна Африка (велика частина руйнувань припадає на басейн річки Конго).

За словами автора звіту Андерса Крога, дослідника тропічних лісів, у міру знищення більшої кількості лісу зростає ймовірність зміни клімату, що, своєю чергою, ускладнює виживання рослинності, що залишилася.

Він виявив, що загальні втрати лісів з 2002-го по 2019 рік більше площі Франції (643 тис. км²).

Крім того, згідно з недавнім звітом Інституту світових ресурсів, рівень втрат у 2019 році приблизно відповідав річному рівню руйнувань за останні 20 років: ліс розміром з футбольне поле зникає кожні 6 секунд.

Бразильська Амазонка в останні десятиліття перебуває під сильним тиском, оскільки сільськогосподарський бум змусив фермерів і спекулянтів землею спалювати ділянки землі для вирощування сої, яловичини та інших культур. Ця тенденція погіршилася з 2019 року, коли президент Жаїр Болсонару вступив на посаду і почав послаблювати заходи з охорони навколишнього середовища.

Але Амазонка залишається втіленням надії на збереження того, що залишилося від тропічних лісів. За словами Крога, на Амазонку і її сусідів – річку Оріноко і тропічні ліси Анд – припадає 73,5 % збережених незайманих тропічних лісів.

“У новому звіті підкреслюється, що Бразилія повинна піклуватися про ліси. В Бразилії найбільша ділянка тропічних лісів у світі, але вона також найбільше страждає”, – сказала Ані Аленкар, географка з Інституту екологічних досліджень Амазонки.

У фонді Rainforest Foundation наголошують, що ліси, які були визначені у звіті як запущені, були або частково знищені, або знищені і відтоді замінені вторинними лісами.

Тассо Азеведо, координатор бразильської ініціативи з картування збезлісення MapBiomas, каже, що визначення “недоторканого лісу” в цьому звіті може бути надто суворим.

За його словами, в аналізі вважаються недоторканими тільки райони площею не менше, ніж 500 квадратних кілометрів, не рахуючи дрібніших ділянок, які можуть збільшувати незайманий лісовий покрив світу.

Крог пояснив, що це визначення було вибране, тому що менші ділянки схильні до ризику “крайового ефекту”, коли дерева гинуть швидше, а біорізноманіття важче підтримувати на краю лісу. За його словами, ліс площею 500 квадратних кілометрів може повністю підтримувати свою екосистему.