Переважна більшість українців (70 %) вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї.

Про це свідчить соціальне опитування, проведене в період з 31 травня до 4 червня Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, 66 % українців вважають, що коронавірус був створений штучно, з них 37 % – переконані, що COVID-19 був “спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам”. Ще 29 % вважають, що коронавірус “зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю”.

При цьому, 18 % респондентів вірять, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ.

Серед тих, хто вважає, що коронавірус був створений штучно, 70 % впевнені, що його штучно розробили у Китаї. Ще 5 % назвали США, 3 % – Росію. Інші країни називалися рідше.

Дослідження проводилося з 31 травня до 4 червня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2000 респондентів віці від 18 років і старше.

До вибірки не включали тимчасово анексований Крим та окуповані території Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників, близьких до 50 %, 2,1 % – для показників, близьких до 25 %, 1,4 % – для показників, близьких до 10 %.