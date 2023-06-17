Минулої доби, 16 червня, унаслідок обстрілу росіянами Херсонської області загинуло двоє осіб. Ще 25 - поранено.

Джерело: Херсонська ОВА

Згідно з даними, за минулу добу війська РФ 75 разів відкривали вогонь по населених пунктах області.

Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, РСЗВ “Град” та БпЛА.

По Херсону окупанти випустили 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі.

Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних, ще 25 осіб зазнали поранень.