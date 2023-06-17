Джерело: Херсонська ОВА
Згідно з даними, за минулу добу війська РФ 75 разів відкривали вогонь по населених пунктах області.
Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, РСЗВ “Град” та БпЛА.
По Херсону окупанти випустили 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі.
Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області.
Унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних, ще 25 осіб зазнали поранень.
- У Київській області внаслідок ракетної атаки РФ 16 червня пошкоджень зазнали понад 30 будинків, також постраждало 3 цивільних осіб.