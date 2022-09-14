У ніч на 14 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва. У місті зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені.

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, у Миколаєві зафіксовано сім прильотів у різних районах міста.

Є влучання у підприємства. Також ворожі російські снаряди влучили поруч з 9-поверхівкою та поруч з під’їздом 5-поверхівки. Зафіксовано також влучання поруч з місцевою школою, вона зазнала часткових руйнувань.

Кім уточнив, що через влучання росіян біля під’їзду 5-поверхівки є жертви: загинуло двоє осіб ще троє – поранені.

Він додав, що під завалами житлового будинку рятувальники продовжують шукати одну людину. Мешканців, котрим може загрожувати небезпека, евакуювали.