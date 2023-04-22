Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Тернопільської області за махінації з гуманітарною допомогою.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними поліціянтів, двоє мешканців Кременецького району області, маючи довірливі стосунки з українкою, яка зараз живе у Польщі, виріши використати її у власних цілях.

У Польщі українка займалася збором та відправкою гуманітарної допомоги до України.

Фігуранти запевнили її, що отриману допомогу передадуть до ОТГ для потреб населення.

Отримавши продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби, доставили їх не до ОТГ, а до власних гаражів. В результаті чого заволоділи майном на 368 тисяч гривень.

Окрім того, поліцейські встановили, що деякі медичні препарати містять особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких обмежений. Під час проведення санкціонованих обшуків дані лікарські препарати були відсортовані від інших і ретельно заховані серед майна в гаражі. Відповідно до проведених експертиз загальна вага наркотичних речовин складає 139 грамів.

На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомили підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 309 (зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.