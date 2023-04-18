Фіктивно працевлаштовували осіб з інвалідністю — БЕБ викрило схему використання податкових пільг

Бюро економічної безпеки України викрило схему незаконного отримання відшкодування ПДВ, шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах. Відомо, що ймовірні спричинені збитки становлять понад 500 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Детективи встановили сім пов’язаних суб’єктів господарювання, в діяльності яких простежуються ризики безпідставного відшкодування ПДВ, імовірні збитки становлять понад 500 млн грн.

Під час досудового розслідування БЕБ встановило, що службові особи низки товариств, під керівництвом киянина, тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. Так вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг. Надалі, використовуючи схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів.

Примітно, що офісні приміщення, котрі використовуються для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскують під місця здійснення адвокатської діяльності, аби перешкодити правоохоронним органам у документуванні протиправної діяльності.

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