Двоє чоловіків з України, які заразилися коронавірусом, порушили умови самоізоляції більше 33 разів. Тепер їм загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Про це повідомляє комендатура поліції польського міста Кемпно.

Співробітники правоохоронних органів виїхали на щоденний контроль осіб, які відбувають обов’язкову самоізоляцію у зв’язку із зараженням вірусом COVID-19. За місцем перебування 2 громадян України, чоловіків 45 і 27 років, їх не виявилося. Поліція оголосила розшук і вже через кілька хвилин затримала українців, які пересувалися на автомобілі. Їх відправили в спеціально обладнану камеру попереднього ув’язнення в Познані.

Після проведеного оперативного розслідування виявилося, що чоловіки більше 33 разів залишали місце самоізоляції. Прокуратура звинуватила їх у скоєнні злочину, що тягне за собою небезпеку для життя і здоров’я людей. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Зважаючи на тяжкість і характер злочину прокуроратура також звернулася до районного суду в Кемпно з проханням застосувати до підозрюваних найсуворіший запобіжний захід – взяття під варту строком на 3 місяці. Суд прохання задовольнив.