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У вівторок, 23 листопада, на НСК “Олімпійський” у Києві відбувся матч київського “Динамо” з мюнхенською “Баварією”.
Перший гол “Динамо” пропустило на 14 хвилині від нападника Роберта Левандовскі. Ще за 28 хвилин — другий. Забив Кінгслі Коман.
На 70-й хвилині за “Динамо” забив Денис Гармаш.
Крім того, кияни мали ще 2-3 моменти, які можна було б конвертувати в голи. Німецька команда також мала моменти, але не такі гострі, як у “Динамо”.
“Динамо” (Київ) – “Баварія” (Мюнхен) – 1:2
Київ, НСК “Олімпійський”.
Арбітр — Халіл Мелер (Туреччина)
Голи: Гармаш, 70 – Левандовскі, 14, Коман, 42.
Склади команд
“Динамо”: Бущан – Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв, 76) – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена (Гармаш, 46) – Шкурін (Вітіньйо, 46)
“Баварія”: Ноєр – Павар, Куассі (Тільманн, 85), Ернандес (Сарр, 46), Девіс – Толіссо, Горетцка – Коман (Рока, 67), Мюллер, Сане (Річардс, 87) – Левандовскі.
Попередження: Шапаренко, 32 – Сарр, 52
Після п’яти матчів “Динамо” з 1 очком посідає останнє місце в групі E, поступаючись “Бенфіці” трьома очками. Наразі португальська команда грає з “Барселоною”.
Якщо “Бенфіка” виграє у “Барселони”, то “Динамо” втратить будь-яку надію на єврокубкову весну.
Очолює турнірну таблицю групи “Баварія”.
8 грудня у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” зіграє з “Бенфікою”.
- Як сповіщалося, 26 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022. “Динамо” потрапив до групи Е разом з “Барселоною”, “Баварією” та “Бенфікою”. “Шахтар” — до групи D разом з “Інтером”, “Реалом” та “Шерифом”.
- Розклад матчів “Динамо” та “Шахтаря”.