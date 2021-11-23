У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" вдома мінімально програло в матчі проти мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 23 листопада, на НСК “Олімпійський” у Києві відбувся матч київського “Динамо” з мюнхенською “Баварією”.

Перший гол “Динамо” пропустило на 14 хвилині від нападника Роберта Левандовскі. Ще за 28 хвилин — другий. Забив Кінгслі Коман.

На 70-й хвилині за “Динамо” забив Денис Гармаш.

Крім того, кияни мали ще 2-3 моменти, які можна було б конвертувати в голи. Німецька команда також мала моменти, але не такі гострі, як у “Динамо”.

“Динамо” (Київ) – “Баварія” (Мюнхен) – 1:2

Київ, НСК “Олімпійський”.

Арбітр — Халіл Мелер (Туреччина)

Голи: Гармаш, 70 – Левандовскі, 14, Коман, 42.

Склади команд

“Динамо”: Бущан – Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв, 76) – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена (Гармаш, 46) – Шкурін (Вітіньйо, 46)

“Баварія”: Ноєр – Павар, Куассі (Тільманн, 85), Ернандес (Сарр, 46), Девіс – Толіссо, Горетцка – Коман (Рока, 67), Мюллер, Сане (Річардс, 87) – Левандовскі.

Попередження: Шапаренко, 32 – Сарр, 52

Після п’яти матчів “Динамо” з 1 очком посідає останнє місце в групі E, поступаючись “Бенфіці” трьома очками. Наразі португальська команда грає з “Барселоною”.

Якщо “Бенфіка” виграє у “Барселони”, то “Динамо” втратить будь-яку надію на єврокубкову весну.

Очолює турнірну таблицю групи “Баварія”.

8 грудня у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” зіграє з “Бенфікою”.