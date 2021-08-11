У середу, 11 серпня, відбудеться матч 1-го туру Української Прем'єр-ліги 2021—2022 (VBET Ліги), в якому київське "Динамо" зіграє із закарпатською командою "Минай".

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК “Динамо”.

Коли: середа, 11 серпня, о 19:30.

Де: стадіон НСК “Олімпійський” у Києві.

Головний арбітр: Юрій Іванов (Донецька область).

Де дивитися: у прямому ефірі матч покаже телеканал “2+2”; також трансляція відбудеться на YouTube-каналі київського “Динамо”.

Варто зазначити, що цей поєдинок мав відбутися ще наприкінці липня. Проте матч перенесли через пізнє вирішення питання про участь “Минаю” в Українській Прем’єр-лізі.

Старт “Динамо” в УПЛ виявився переможним: під час домашньої зустрічі з “Вересом” “біло-сині” здобули перемогу з рахунком 4:0.

Минулої неділі кияни грали в Запоріжжі, де перемогли луганську “Зорю” (рахунок 2:1).

У разі перемоги над “Минаєм” київське “Динамо” наздожене у турнірній таблиці “Десну”, яка свої три тури провела безпомилково та наразі очолює командний залік з 9 очками.

Що стосується “Минаю”, то ця команда фінішувала на останній позиції в турнірній таблиці минулого сезону Прем’єр-ліги. Клуб мав продовжити виступи в першій лізі, однак через зняття “Олімпіка” зайняв його місце в УПЛ.

В УПЛ закарпатці поки що провели один матч: у домашньому поєдинку 2-го туру з “Олександрією” їм вдалося вирвати перемогу на 90-й хвилині завдяку голу Олега Вишневського.

Загалом київське “Динамо” та “Минай” чотири рази зустрічалися на полі. Усі матчі завершувалися перемогами киян.