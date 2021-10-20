У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів з футболу "Динамо" програло в матчі проти "Барселони".

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 20 вересня, на “Камп Ноу” в Барселоні (Іспанія) відбувся матч київського “Динамо” з “Барселоною”.

Єдиний гол кияни пропустили на 36-й хвилині від захисника іспанської команди Жерара Піке. Він з кількох метрів розстріляв ворота, які захищав Георгій Бущан.

За увесь перший тайм “Динамо” жодного разу не влучило в отвір або у напрямку воріт. Були лише два заблокованих постріли від Циганкова та де Пени.

У другому таймі кияни також особливих шансів не мали, у ворота так і не влучили.

При цьому у “Барселони” 11 ударів у бік воріт, з них 3 — в отвір.

“Барселона” – “Динамо” (Київ) – 1:0

Барселона, стадіон “Камп Ноу”

Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)

Голи: Піке, 36.

Склади команд

“Барселона”: Тер Штеген, Мінгеса (Коутінью, 46), Піке, Лангле, Альба, Бускетс, Френкі де Йонг, Гаві (Серджі Роберто, 69), Дест, Люк де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

“Динамо”: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 78), Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, де Пена (Вітіньйо, 61), Циганков (Караваєв, 85), Шапаренко, Буяльський (Рамірес, 85), Супряга (Гармаш, 61).

Попередження: Френкі де Йонг, 90.

Після двох матчів “Динамо” з 1 очком посідає останнє місце в групі E без забитих м’ячів.

2 листопада “Динамо” зіграє ще один матч з “Барселоною”.