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У середу, 20 вересня, на “Камп Ноу” в Барселоні (Іспанія) відбувся матч київського “Динамо” з “Барселоною”.
Єдиний гол кияни пропустили на 36-й хвилині від захисника іспанської команди Жерара Піке. Він з кількох метрів розстріляв ворота, які захищав Георгій Бущан.
За увесь перший тайм “Динамо” жодного разу не влучило в отвір або у напрямку воріт. Були лише два заблокованих постріли від Циганкова та де Пени.
У другому таймі кияни також особливих шансів не мали, у ворота так і не влучили.
При цьому у “Барселони” 11 ударів у бік воріт, з них 3 — в отвір.
“Барселона” – “Динамо” (Київ) – 1:0
Барселона, стадіон “Камп Ноу”
Арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)
Голи: Піке, 36.
Склади команд
“Барселона”: Тер Штеген, Мінгеса (Коутінью, 46), Піке, Лангле, Альба, Бускетс, Френкі де Йонг, Гаві (Серджі Роберто, 69), Дест, Люк де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).
“Динамо”: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 78), Сирота, Забарний, Миколенко, Сидорчук, де Пена (Вітіньйо, 61), Циганков (Караваєв, 85), Шапаренко, Буяльський (Рамірес, 85), Супряга (Гармаш, 61).
Попередження: Френкі де Йонг, 90.
Після двох матчів “Динамо” з 1 очком посідає останнє місце в групі E без забитих м’ячів.
2 листопада “Динамо” зіграє ще один матч з “Барселоною”.
- Як сповіщалося, 26 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022. “Динамо” потрапив до групи Е разом з “Барселоною”, “Баварією” та “Бенфікою”. “Шахтар” — до групи D разом з “Інтером”, “Реалом” та “Шерифом”.
- Розклад матчів “Динамо” та “Шахтаря” — за посиланням.