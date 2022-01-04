Артем Шевченко завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Про це Артем Шевченко написав на сторінці у Facebook.

“У перший робочий день нового, 2022 року, повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України”, – написав він.

Шевченко подякував за 6,5 років співпраці, зокрема й колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

При цьому він не повідомив, чим займатиметься далі.

Біографія

Артему Шевченку 41 рік.Народився у Дніпропетровську. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працював на телеканалах СТБ, ICTV, Студія 1+1, Тоніс (шеф-редактор та ведучий новин), Інтер (ведучий провідної програми журналістських розслідувань “Агенти впливу”).

З квітня до липня 2013 року – генеральний директор телеканалу Тві.

З 7 квітня 2014 року співпрацює із телеканалом Еспресо TV.

Має досвід висвітлення військових конфліктів на Балканах, на Кавказі, Ізраїлі та Іраку.

Лауреат національної премії Телетріумф у номінації “Найкращий репортер” (2001 рік).

Артема Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ улітку 2015 року.