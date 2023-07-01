За інформацією ЗМІ, директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Україну. Тут він ознайомився з планами України щодо звільнення територій та спроби змусити Кремль розпочати перемовини до кінця року.

Джерело: The Washington Post

У виданні зазначають, що візит Бернса до України відбувся у червні. На зустрічі українські посадовці оприлюднили директору ЦРУ стратегію повернення окупованих територій та план, аби змусити Росію сісти за стіл перемовин до кінця цього року.

Під час візиту до України Берн зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки.

Це сталося в критичний момент конфлікту, коли українські війська намагаються отримати першу перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшість своїх навчених і оснащених Заходом штурмових бригад.

“Бернс нещодавно відвідав Україну, як він це робив регулярно з початку повномасштабного вторгнення Росії”, — сказав американський посадовець, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити неоголошений візит.

Мета візиту Берна полягала у тому, аби підтвердити зобов’язання адміністрації президента США Джо Байдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити себе.

Публічно українські посадовці висловлювали розчарування критикою темпів контрнаступу. Проте у приватному порядку військові планувальники в Києві висловили Бернсу та іншим впевненість у своїй меті повернути значну територію до осені; перемістити артилерію та ракетні системи поблизу лінії кордону з контрольованим Росією Кримом; просуватися далі на схід України; а потім розпочати переговори з РФ вперше після зриву мирних переговорів у березні 2022 року, за словами трьох осіб, знайомих із плануванням.

“Росія буде вести переговори, лише якщо відчуватиме загрозу”, — сказав український високопосадовець.

Чи зможе Україна виконати ці плани в такий скорочений термін, ще належить побачити. ЦРУ відмовилося від коментарів, коли Бернса попросили оцінити перспективи наступу.

Поїздка Бернса відбулася безпосередньо перед припиненням заколоту лідера російських найманців Євгена Пригожина проти міноборони Росії. Хоча в середині червня розвідувальне співтовариство США виявило, що Пригожин планував якийсь збройний напад, ці висновки не обговорювалися під час зустрічей із Зеленським та іншими, сказав американський посадовець.

Представники адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Вашингтон і Київ не мають нічого спільного з невдалим походом на Москву, рідкісним викликом президенту Росії Володимиру Путіну, який Сполучені Штати охарактеризували як внутрішню справу.