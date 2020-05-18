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Джамала розповіла про депортацію своєї прабабусі у 1944 році

Українська співачка, кримська татарка Джамала розповіла про депортацію своєї прабабусі 18 травня 1944 року.

Понеділок, 18 травня 2020, 10:17

Про це співачка написала у Facebook.

“Зранку 18 травня мою прабабусю Назилхан з чотирма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони і відправили до Середньої Азії. Їхали вони в жахливих умовах майже два тижні. Найменша дитина, донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку не дали поховати, радянські солдати забрали її у матері. Мені пощастило, я знала свою прабабусю, дитиною спілкувалася з нею. Хоча я була дуже мала, щоб розпитати більше. Але я пам’ятаю, що мої дідусь і бабуся, мої батьки розповідали історію цього дня. Щоб ми з сестрою знали і пам’ятали”, – розповіла Джамала.

За її словами, це була трагедія народу: “Багато людей загинуло, зникли безвісти, не народились… переписана і загублена справжня історія, знищена архітектура, культура. Неможливо оцінити всі втрати”. Тому Джамала закликала не забувати про ті страшні часи.

“У нас з татом була традиція – кожного 18 травня ми їздили на мітинг в Сімферополь. Це був не тільки День пам’яті, це був день зустрічей. Багато родичів, друзів зустрічались на площі”, – розповіла співачка.

Вона також хоче, щоб її син колись теж зміг прийти на площу в Криму і вшанувати пам’ять загиблих.

Фото: Джамала

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Теги: Крим, депортація кримських татар, Крим, Сталін, Джамала

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