Про це сама Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка опублікувала фотографію з відпочинку в Єгипті з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином.

При цьому публікацію вона підписала віршем.

“Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя. Да что там – души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!”, – написала вона.