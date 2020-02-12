Про це сама Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Співачка опублікувала фотографію з відпочинку в Єгипті з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином.
При цьому публікацію вона підписала віршем.
“Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя. Да что там – души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!”, – написала вона.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.