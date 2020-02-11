#Букви пропонують подивитися, як змінилася зовнішність актриси за тридцять років.
Еністон може похвалитися величезною армією шанувальників по всьому світу, і пояснення цьому дуже просте: вона красива, розумна, чарівна і талановита.
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Thank you @interviewmag for this birthday surprise. I had no idea this would be coming out today. Feeling proud and honored to be celebrating with this cover. Thanks to the Interview team for celebrating women at every age… turns out 51 is pretty fun. And thanks to @nickkharamis, @melzy917, @alique_studio, @mrchrismcmillan, @gucciwestman — and my sister from another mister Sandy Bullock for talking to me about whatever the hell we were talking about. I love you so much. 🥰🥳
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Just when you think you have @jenniferaniston figured out, she surprises you. As one of the few actors to seamlessly transition her superstardom from the small screen to the big one and back again, our March Issue cover star has remained a paparazzi magnet and the object of our fascination for half her life. But as she tells her friend and drinking buddy #SandraBullock, the truth is stranger than tabloids. Tap the link in our bio for the full story. Photographed by @alique_studio and styled by @melzy917 for our March Issue.
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“I’d never had Jack Daniels until then, and I have not had a sip of it since.” In our new March Issue, out soon, America’s Sweethearts @jenniferaniston and #SandraBullock recall the first time they met. Tap the link in our bio for the full story. Photographed by @alique_studio and styled by @melzy917 for our March Issue.
У свій 51 рік Еністон виглядає так круто, що їй позаздрять навіть 20-річні дівчата. Вона струнка, підтягнута і по праву носить звання одного з секс-символів сучасності.
Така прекрасна форма Еністон – результат наполегливої і регулярної роботи над собою. Вона тренується шість разів на тиждень і практикує інтервальне голодування.
Кар’єра Дженніфер Еністон стартувала в 1990 році, а вже через чотири роки телевізійний серіал “Друзі” приніс зірці світову славу. З тих пір Еністон регулярно поповнює свою фільмографію гучними голлівудськими проектами і з кожним роком збільшує число своїх фанатів.
Актриса є володаркою безлічі нагород, в тому числі і іменної зірки на знаменитій “Алеї Слави” Голлівуді. Більше того, Дженніфер входить в число найбільш високооплачуваних зірок американського кіно.
Серіал “Ранкове шоу” (The Morning Show), що недавно вийшов, де вона зіграла ведучу новин, – тому доказ. За цю роль Дженніфер отримала премію Гільдії кіноакторів і потрапила в число номінантів премії “Золотий глобус”.
- У травні 50-річна актриса Дженніфер Еністон взяла участь у сміливій фотосесії для червнево-липневого випуску журналу Harper.