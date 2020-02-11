#Букви пропонують подивитися, як змінилася зовнішність актриси за тридцять років.

Еністон може похвалитися величезною армією шанувальників по всьому світу, і пояснення цьому дуже просте: вона красива, розумна, чарівна і талановита.

У свій 51 рік Еністон виглядає так круто, що їй позаздрять навіть 20-річні дівчата. Вона струнка, підтягнута і по праву носить звання одного з секс-символів сучасності.

Така прекрасна форма Еністон – результат наполегливої і регулярної роботи над собою. Вона тренується шість разів на тиждень і практикує інтервальне голодування.

Кар’єра Дженніфер Еністон стартувала в 1990 році, а вже через чотири роки телевізійний серіал “Друзі” приніс зірці світову славу. З тих пір Еністон регулярно поповнює свою фільмографію гучними голлівудськими проектами і з кожним роком збільшує число своїх фанатів.

Актриса є володаркою безлічі нагород, в тому числі і іменної зірки на знаменитій “Алеї Слави” Голлівуді. Більше того, Дженніфер входить в число найбільш високооплачуваних зірок американського кіно.

Серіал “Ранкове шоу” (The Morning Show), що недавно вийшов, де вона зіграла ведучу новин, – тому доказ. За цю роль Дженніфер отримала премію Гільдії кіноакторів і потрапила в число номінантів премії “Золотий глобус”.