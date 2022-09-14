Президент Сполучених Штатів Джо Байден уперше прокоментував успіх Збройних сил Україні у протистоянні з російським агресором.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Американський лідер зауважив, що успіх ЗСУ на фронті вважає прогресом.

Водночас коментуючи запитання, чи можна успішний контрнаступ України вважати переломним моментом у війні Байден відповів, що не може поки так сказати.

“На це запитання поки немає відповіді. Важко сказати. Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу”, – сказав він.

Байден також зауважив, що хоч зараз ЗСУ досягли прогресу, “цей шлях буде довгим”.