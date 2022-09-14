Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.
Американський лідер зауважив, що успіх ЗСУ на фронті вважає прогресом.
Водночас коментуючи запитання, чи можна успішний контрнаступ України вважати переломним моментом у війні Байден відповів, що не може поки так сказати.
“На це запитання поки немає відповіді. Важко сказати. Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу”, – сказав він.
Байден також зауважив, що хоч зараз ЗСУ досягли прогресу, “цей шлях буде довгим”.
- За інформацією ЗМІ, 8 вересня президент США Джо Байден провів розмову з низкою міжнародних лідерів, щоб обговорити подальшу підтримку України.